Леонид Вайсфельд: «Может быть, у «Автомобилиста» нет мотивации»

Эксперт Леонид Вайсфельд высказался о неудачной серии «Автомобилиста».

«С чем связаны неудачи «Автомобилиста»? Со стороны складывается впечатление, что у команды нет эмоций, — приводит «РБ Спорт» Вайсфельда. — Это бросилось мне в глаза в ее последнем матче с «Авангардом». Может быть, ребята успокоились, расслабились из-за того, что они находятся на первом месте? Есть команды, которые играют от ножа, потому что им нужно попадать в плей-офф. А у «Автомобилиста», может быть, нет мотивации? Я не знаю...»

Команда Николая Заварухина проиграла пять матчей подряд. В среду, 28 декабря, екатеринбуржцы крупно уступили «Авангарду» (0:5).

«Плохая реализация? Когда в команде есть сильные и техничные игроки, то они стремятся разыграть и завести шайбу в ворота. А на пятак они не всегда лезут, потому что там же бьют. На самом деле, очень сложно сказать, в чем конкретно состоит причина этих поражений. Я могу только предполагать», — сказал Вайсфельд.

«Автомобилист» (61 очко) лидирует в Восточной конференции.