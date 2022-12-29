Леонид Вайсфельд: «Может быть, у «Автомобилиста» нет мотивации»
Эксперт Леонид Вайсфельд высказался о неудачной серии «Автомобилиста».
«С чем связаны неудачи «Автомобилиста»? Со стороны складывается впечатление, что у команды нет эмоций, — приводит «РБ Спорт» Вайсфельда. — Это бросилось мне в глаза в ее последнем матче с «Авангардом». Может быть, ребята успокоились, расслабились из-за того, что они находятся на первом месте? Есть команды, которые играют от ножа, потому что им нужно попадать в плей-офф. А у «Автомобилиста», может быть, нет мотивации? Я не знаю...»
Команда Николая Заварухина проиграла пять матчей подряд. В среду, 28 декабря, екатеринбуржцы крупно уступили «Авангарду» (0:5).
«Плохая реализация? Когда в команде есть сильные и техничные игроки, то они стремятся разыграть и завести шайбу в ворота. А на пятак они не всегда лезут, потому что там же бьют. На самом деле, очень сложно сказать, в чем конкретно состоит причина этих поражений. Я могу только предполагать», — сказал Вайсфельд.
«Автомобилист» (61 очко) лидирует в Восточной конференции.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|45
|35
|10
|73
|2
|Локомотив
|45
|29
|16
|64
|3
|ЦСКА
|43
|27
|16
|59
|4
|Торпедо
|44
|28
|16
|59
|5
|Динамо М
|44
|25
|19
|57
|6
|Спартак
|45
|20
|25
|47
|7
|Витязь
|44
|19
|25
|46
|8
|Северсталь
|44
|17
|27
|44
|9
|Динамо Мн
|45
|17
|28
|42
|10
|Куньлунь
|46
|16
|30
|36
|11
|Сочи
|43
|5
|38
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|44
|28
|16
|61
|2
|Металлург
|44
|27
|17
|60
|3
|Авангард
|44
|26
|18
|56
|4
|Адмирал
|45
|25
|20
|55
|5
|Сибирь
|46
|26
|20
|55
|6
|Сал. Юлаев
|44
|23
|21
|54
|7
|Ак Барс
|44
|21
|23
|49
|8
|Барыс
|45
|20
|25
|43
|9
|Трактор
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|44
|19
|25
|41
|11
|Амур
|43
|17
|26
|40
|30.12
|12:30
|
Адмирал – Амур
|- : -
|30.12
|15:30
|
Сибирь – Автомобилист
|- : -
|30.12
|16:30
|
Авангард – Сал. Юлаев
|- : -
|30.12
|17:00
|
Трактор – Металлург
|- : -
|30.12
|19:00
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
|30.12
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|30.12
|19:00
|
Витязь – СКА
|- : -
|30.12
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|30.12
|19:30
|
Сочи – Динамо М
|- : -
|30.12
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -