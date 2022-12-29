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Сегодня, 17:07

Леонид Вайсфельд: «Может быть, у «Автомобилиста» нет мотивации»

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Эксперт Леонид Вайсфельд высказался о неудачной серии «Автомобилиста».

«С чем связаны неудачи «Автомобилиста»? Со стороны складывается впечатление, что у команды нет эмоций, — приводит «РБ Спорт» Вайсфельда. — Это бросилось мне в глаза в ее последнем матче с «Авангардом». Может быть, ребята успокоились, расслабились из-за того, что они находятся на первом месте? Есть команды, которые играют от ножа, потому что им нужно попадать в плей-офф. А у «Автомобилиста», может быть, нет мотивации? Я не знаю...»

Команда Николая Заварухина проиграла пять матчей подряд. В среду, 28 декабря, екатеринбуржцы крупно уступили «Авангарду» (0:5).

«Плохая реализация? Когда в команде есть сильные и техничные игроки, то они стремятся разыграть и завести шайбу в ворота. А на пятак они не всегда лезут, потому что там же бьют. На самом деле, очень сложно сказать, в чем конкретно состоит причина этих поражений. Я могу только предполагать», — сказал Вайсфельд.

«Автомобилист» (61 очко) лидирует в Восточной конференции.

Источник: bookmaker-ratings.ru
КХЛ
ХК Автомобилист
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3 ЦСКА 43 27 16 59
4 Торпедо 44 28 16 59
5 Динамо М 44 25 19 57
6 Спартак 45 20 25 47
7 Витязь 44 19 25 46
8 Северсталь 44 17 27 44
9 Динамо Мн 45 17 28 42
10 Куньлунь 46 16 30 36
11 Сочи 43 5 38 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 44 28 16 61
2 Металлург 44 27 17 60
3 Авангард 44 26 18 56
4 Адмирал 45 25 20 55
5 Сибирь 46 26 20 55
6 Сал. Юлаев 44 23 21 54
7 Ак Барс 44 21 23 49
8 Барыс 45 20 25 43
9 Трактор 45 18 27 42
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11 Амур 43 17 26 40
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Адмирал – Амур
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Сибирь – Автомобилист
 - : -
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Авангард – Сал. Юлаев
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Северсталь – Торпедо
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Витязь – СКА
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