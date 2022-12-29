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Сегодня, 17:19

Епанчинцев — о поражении от «Адмирала»: «Большие претензии к игрокам линии нападения»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Адмирала» (0:2) в матче КХЛ.

«Хороший матч, зрителям думаю понравился, даже при меньшем количестве голов, которые были сегодня забиты. Один гол и один гол в пустые ворота, тем не менее был накал, были удаления. Такая плей-оффная игра, когда все от ножа и цена ошибки велика. Эту ошибку мы совершили. Большие претензии к игрокам линии нападения. За две игры забивать один гол и хотеть выиграть у соперника, когда хорошая оборона, хороший вратарь. Не имеем права так играть. Завтра еще день есть, разберем ошибки и готовимся к завтрашней игре», — приводит слова Епанчинцева сайт «Адмирала».

«Амур» занимает 11-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 40 очков в 43 матчах. Следующую игру команда проведет 30 декабря снова против «Адмирала».

Источник: ХК «Адмирал»
Вадим Епанчинцев
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Амур
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4 Торпедо 44 28 16 59
5 Динамо М 44 25 19 57
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8 Северсталь 44 17 27 44
9 Динамо Мн 45 17 28 42
10 Куньлунь 46 16 30 36
11 Сочи 43 5 38 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 44 28 16 61
2 Металлург 44 27 17 60
3 Авангард 44 26 18 56
4 Адмирал 45 25 20 55
5 Сибирь 46 26 20 55
6 Сал. Юлаев 44 23 21 54
7 Ак Барс 44 21 23 49
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9 Трактор 45 18 27 42
10 Нефтехимик 44 19 25 41
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30.12 12:30
Адмирал – Амур
 - : -
30.12 15:30
Сибирь – Автомобилист
 - : -
30.12 16:30
Авангард – Сал. Юлаев
 - : -
30.12 17:00
Трактор – Металлург
 - : -
30.12 19:00
Ак Барс – Нефтехимик
 - : -
30.12 19:00
Северсталь – Торпедо
 - : -
30.12 19:00
Витязь – СКА
 - : -
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 - : -
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