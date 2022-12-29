Епанчинцев — о поражении от «Адмирала»: «Большие претензии к игрокам линии нападения»
Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Адмирала» (0:2) в матче КХЛ.
«Хороший матч, зрителям думаю понравился, даже при меньшем количестве голов, которые были сегодня забиты. Один гол и один гол в пустые ворота, тем не менее был накал, были удаления. Такая плей-оффная игра, когда все от ножа и цена ошибки велика. Эту ошибку мы совершили. Большие претензии к игрокам линии нападения. За две игры забивать один гол и хотеть выиграть у соперника, когда хорошая оборона, хороший вратарь. Не имеем права так играть. Завтра еще день есть, разберем ошибки и готовимся к завтрашней игре», — приводит слова Епанчинцева сайт «Адмирала».
«Амур» занимает 11-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 40 очков в 43 матчах. Следующую игру команда проведет 30 декабря снова против «Адмирала».
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|2
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|25
|20
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|26
|20
|55
|6
|Сал. Юлаев
|44
|23
|21
|54
|7
|Ак Барс
|44
|21
|23
|49
|8
|Барыс
|45
|20
|25
|43
|9
|Трактор
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|44
|19
|25
|41
|11
|Амур
|43
|17
|26
|40
|30.12
|12:30
|
Адмирал – Амур
|- : -
|30.12
|15:30
|
Сибирь – Автомобилист
|- : -
|30.12
|16:30
|
Авангард – Сал. Юлаев
|- : -
|30.12
|17:00
|
Трактор – Металлург
|- : -
|30.12
|19:00
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
|30.12
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|30.12
|19:00
|
Витязь – СКА
|- : -
|30.12
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|30.12
|19:30
|
Сочи – Динамо М
|- : -
|30.12
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -