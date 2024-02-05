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Сегодня, 07:41

Шаров — о поражении от СКА: «Чуть-чуть не хватило, чтобы сравнять»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Салавата Юлаева» Александр Шаров подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против СКА (3:4).

«Хороший соперник, воспользовался своими шансами в большинстве — забил голы. Проигрывая 0:2, понимали, что отступать уже некуда, стали больше открываться в обороне: СКА реализовал еще один момент. Мы показали характер, забили три шайбы. Чуть-чуть не хватило, чтобы сравнять. Три набранных очка: можно ли назвать меня главным героем матча? Нет, голы не происходят от одного человека, на них работает вся команда. Что изменили во время второго перерыва? Опять же, получился очень хороший гол в большинстве в первой же смене. Он стопроцентно придал импульс нашей команде. Соперник тоже понимал, что болельщики погонят нас вперед, и мы пошли вперед — все это воедино сложилось. Поэтому такой и результат», — приводит слова Шарова официальный сайт КХЛ.

СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ. Клуб из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 83 очками после 59 матчей. «Салават Юлаев» идет на третьем месте на «Востоке» (79 очков за 59 игр).

Александр Шаров
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК СКА
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 60 39 21 84
2 Авангард 58 39 19 82
3 Сал. Юлаев 59 37 22 79
4 Автомобилист 61 33 28 73
5 Ак Барс 58 35 23 72
6 Трактор 59 33 26 72
7 Лада 60 29 31 71
8 Нефтехимик 59 24 35 59
9 Амур 59 23 36 58
10 Сибирь 59 23 36 55
11 Адмирал 59 18 41 47
12 Барыс 58 19 39 45
Западная конференция И В П О
1 СКА 59 40 19 83
2 Локомотив 59 39 20 82
3 Динамо М 59 37 22 80
4 Спартак 60 35 25 78
5 Торпедо 59 32 27 69
6 Северсталь 58 30 28 67
7 ЦСКА 59 30 29 66
8 Динамо Мн 59 27 32 59
9 Куньлунь РС 61 21 40 48
10 Сочи 59 19 40 45
11 Витязь 59 18 41 43
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