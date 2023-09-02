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Сегодня, 18:09

Березин — о финале МЧМ-2011: «Брагин после второго периода сломал планшетку и ушел из раздевалки»

Алина Савинова
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Защитник «Лады» Максим Березин поделился воспоминаниями о финальном матче молодежного чемпионата мира 2011 года против сборной Канады.

В финале после двух периодов россияне проигрывали со счетом 0:3, но в третьем смогли забросить пять безответных шайб и стали чемпионами турнира.

«Это был финал, и каждый понимал, что такое случается раз в жизни. Мы пытались друг друга зарядить в перерывах и на лавке. Мы говорили: «Пацаны, все в наших руках, от нас все зависит. Давайте сделаем невозможное». Валерий Николаевич Брагин сильно заряжал, после второго периода сломал планшетку и ушел из раздевалки, хлопнул дверью. Все разозлились и пошли на последний период, как на последний в жизни», — цитирует Березина Metaratings.ru.

Финальный матч чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд 2011 проходил на арене «HSBC» в городе Буффало.

Источник: https://metaratings.ru/news/berezin-v-finale-mchm-2011-bragin-posle-vtorogo-perioda-slomal-planshetku-i-ushel-iz-razdevalki-280091/
Максим Березин
Хоккей
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