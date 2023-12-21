Дубль Шумакова помог «Ладе» обыграть «Сибирь» в КХЛ
«Лада» дома одержала победу над «Сибирью» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.
Дублем за хозяев отметился Сергей Шумаков. Еще по одной шайбе забросили Андрей Алтыбармакян и Евгений Грошев. За гостей отличился Артем Михеев.
«Лада» (53 очка) поднялась на третье место в Восточной конференции. «Сибирь» (45) идет восьмой на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Голы: Михеев — 8 (Бутузов), 10:22 — 0:1. Шумаков — 9 (Алтыбармакян), 11:18 — 1:1. Алтыбармакян — 5 (Колтыгин), 32:42 — 2:1. Грошев — 4 (Бабенко, Червоненко), 42:47 — 3:1. Шумаков — 10 (п.в., Солянников), 57:59 — 4:1.
Нереализованный буллит: Грошев (Лада), 55:29 (Вратарь).
Вратари: Подъяпольский — Красоткин (57:46 — 57:59).
Штраф: 12 — 10.
Броски: 25 (9+6+10) — 30 (7+8+15).
Судьи: Васильев, Гашилов.
21 декабря. Тольятти. Лада Арена.
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|21.12
|16:30
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Авангард – Сочи
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|
Автомобилист – Ак Барс
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Лада – Сибирь
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|
Северсталь – Торпедо
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Локомотив – Витязь
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СКА – ЦСКА
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