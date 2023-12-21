Форвард «Автомобилиста» Да Коста достиг отметки в 400 очков в КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста набрал 400-е очко в КХЛ, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

34-летний француз отличился голевой передачей в матче против «Ак Барса» (2:1) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ. Встреча проходила 21 декабря.

В текущем сезоне в активе Да Косты 31 (10+21) очко в 37 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Хоккеист выступает за «Автомобилист» с 2021 года. Ранее он играл за «Ак Барс», «Локомотив» и ЦСКА.