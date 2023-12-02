«Лада» одержала волевую победу над «Сибирью»

«Сибирь» на своем льду проиграла «Ладе» со счетом 2:3 (Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Тольяттинцы по ходу встречи дважды уступали в счете, но смогли перевести игру в дополнительное время.

Благодаря этой победе «Лада» прервала свою серию поражений из четырех матчей. «Сибирь» проиграла три игры кряду.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» — «Лада» — 2:3Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Бутузов — 9 (бол., Белоусов, Андреофф), 35:45 — 1:0. Кугрышев — 12 (Алтыбармакян, Михайлов), 47:08 — 1:1. Ахияров — 3 (Бек), 49:38 — 2:1. Росандич — 1 (Романов), 51:45 — 2:2.

Победный буллит: Кугрышев.

Вратари: Худобин — Трушков (45:34 — 47:08).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 40 (9+16+14+1) — 32 (11+12+6+3).

Судьи: Раминг, Спирин.

2 декабря. Новосибирск. Сибирь-Арена. 10574 зрителя.