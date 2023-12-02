«Ак Барс» во время «Игр будущего» будет проводить домашние матчи КХЛ во Дворце спорта
Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал, что домашние матчи казанского «Ак Барса» в КХЛ на время проведения «Игр будущего» будут проходить во Дворце спорта.
«Надо отдать должное руководству клуба. Они пошли навстречу не только нам, но и «Играм будущего». Мы будем проводить фиджитал-хоккей на «Татнефть-Арене», а «Ак Барс» будет играть во Дворце спорта. Мы согласовали этот формат с КХЛ, они тоже пошли нам навстречу. Надеемся, что «Ак Барс» красиво завершит регулярку в старом Дворце спорта», — приводит слова Леонова ТАСС.
Первые «Игры будущего» пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности.
«Ак Барс» занимает третью строчку в Западной конференции, набрав 46 очков в 37 играх. Лидирует — «Металлург» (54 очка в 38 матчах).
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|19
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|11
|26
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|37
|25
|12
|53
|2
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|51
|3
|Локомотив
|36
|23
|13
|49
|4
|СКА
|36
|23
|13
|46
|5
|Торпедо
|37
|21
|16
|45
|6
|ЦСКА
|36
|20
|16
|42
|7
|Северсталь
|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|36
|15
|21
|34
|9
|Витязь
|38
|13
|25
|31
|10
|Куньлунь РС
|39
|13
|26
|31
|11
|Сочи
|37
|14
|23
|30
|2.12
|13:30
|
Сибирь – Лада
|2 : 3 Б
|2.12
|15:00
|
Сал. Юлаев – Спартак
|- : -
|2.12
|17:30
|
Куньлунь РС – Автомобилист
|- : -