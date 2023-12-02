Фальковский прокомментировал победу СКА над «Витязем»
Защитник СКА Степан Фальковский прокомментировал победу петербургской команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против подольского «Витязя» (3:2 ОТ).
«Повторение сценария матча на выезде? Нет, эффекта дежавю не было, ни в коем случае. Это хоккей, каждая команда выходит играть. Где-то мы потеряли старт, потом, в третьем периоде, забили нужные голы и выиграли. В каждой игре по любому где-то есть какие-то микроошибки. Будем их разбирать и действовать лучше в следующей игре. Мы стремимся играть на победу в каждой игре, и не важно какой соперник. Потенциал команды? Конечно, он еще не раскрылся полностью — будем больше тренироваться, и все будет хорошо», — приводит слова Фальковского «Спорт День за Днем».
СКА одержал 10-ю победу подряд. Команда Ротенберга набрала 46 очков в 36 играх и поднялась на 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» с 31 очками после 38 матчей идет на 9-й строчке.
3 декабря СКА сыграет на выезде с «Металлургом». «Витязь» 5-го числа дома встретится с «Салаватом Юлаевым».
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