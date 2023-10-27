«Лада» на своем льду сыграет с «Ак Барсом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в пятницу, 27 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Лада Арена» в Тольятти. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Лада» — «Ак Барс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Татарстана смогут посмотреть игру на телеканале «ТНВ Татарстан». Начнется эфир в 17.45.

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