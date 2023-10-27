Двукратный обладатель Кубка Гагарина Потапов завершил карьеру
Нападающий Алексей Потапов завершил карьеру игрока, сообщает Metaratings.ru.
34-летний Потапов выступал за «Торпедо», «Ак Барс», «Авангард», «Трактор» и «Динамо». Он завоевал два Кубка Гагарина (в 2018-м с «Ак Барсом» и в 2021-м с «Авангардом»).
Всего на его счету 589 матчей в КХЛ, 49 заброшенных шайб и 53 ассиста.
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1.11
|27.10
|16:30
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Барыс – Динамо Мн
|1 : 2 ОТ
|27.10
|17:00
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Трактор – Металлург Мг
|5 : 1
|27.10
|18:00
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Лада – Ак Барс
|6 : 3
|27.10
|19:00
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Локомотив – Северсталь
|4 : 3
|27.10
|19:00
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Нефтехимик – Куньлунь РС
|3 : 4 Б
|27.10
|19:30
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Сочи – СКА
|5 : 4
|27.10
|19:30
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Торпедо – Автомобилист
|4 : 2
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