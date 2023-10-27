Двукратный обладатель Кубка Гагарина Потапов завершил карьеру

Нападающий Алексей Потапов завершил карьеру игрока, сообщает Metaratings.ru.

34-летний Потапов выступал за «Торпедо», «Ак Барс», «Авангард», «Трактор» и «Динамо». Он завоевал два Кубка Гагарина (в 2018-м с «Ак Барсом» и в 2021-м с «Авангардом»).

Всего на его счету 589 матчей в КХЛ, 49 заброшенных шайб и 53 ассиста.