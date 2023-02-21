Квартальнов возглавит «Спартак»? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события в мире хоккея — в прямом эфире на YouTube-канале «CЭ» в 12.00.

Главные темы:

— Дмитрий Квартальнов может возглавить «Спартак»;

— «Сибирь» загоняют на новую арену;

— «Ак Барс» выиграл регулярку на «Востоке»;

— потенциальные реформы КХЛ: бонусы, заявка, возраст НСА.