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Сегодня, 10:00

Квартальнов возглавит «Спартак»? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00

Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Дмитрий Квартальнов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события в мире хоккея — в прямом эфире на YouTube-канале «CЭ» в 12.00.

Главные темы:

— Дмитрий Квартальнов может возглавить «Спартак»;
— «Сибирь» загоняют на новую арену;
— «Ак Барс» выиграл регулярку на «Востоке»;
— потенциальные реформы КХЛ: бонусы, заявка, возраст НСА.

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1 СКА 66 48 18 101
2 ЦСКА 65 41 24 90
3 Локомотив 66 40 26 89
4 Торпедо 65 42 23 89
5 Динамо М 65 36 29 82
6 Витязь 66 34 32 76
7 Северсталь 65 29 36 71
8 Динамо Мн 66 26 40 65
9 Спартак 66 28 38 64
10 Куньлунь 65 21 44 49
11 Сочи 65 9 56 27
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 66 40 26 89
2 Автомобилист 65 36 29 81
3 Авангард 65 37 28 81
4 Сибирь 65 37 28 81
5 Сал. Юлаев 65 35 30 80
6 Металлург 65 34 31 79
7 Адмирал 66 32 34 73
8 Нефтехимик 66 31 35 68
9 Амур 66 29 37 67
10 Трактор 65 28 37 66
11 Барыс 66 27 39 61
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21.02 19:10
Динамо Мн – Трактор
 - : -
21.02 19:30
СКА – Куньлунь
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