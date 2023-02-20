Форвард «Нефтехимика» Порядин: «Мы бьемся за плей-офф последние 15-20 матчей. Все ребята понимают наше положение»

Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин высказался о поражении от «Сочи» в матче регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ (1:3).

«Конечно, с точки зрения может где-то психологии чуть-чуть нам тяжеловато было. Точнее не то что даже тяжеловато, понимали важность этой игры, довлел результат. Все ребята вышли заряженными. Я считаю, в принципе, начали очень хорошо, забили гол, давили соперника. Но было много моментов, надо конечно забивать, все упирается в реализацию, наверное, где-то в какую-то даже вот эту психологию. И не хватило, может быть, гола при счете 1:0.

Мы бьемся за плей-офф, наверное, не знаю сколько последних матчей, где-то двадцать, пятнадцать. И, конечно, все ребята понимают наше положение. Думаю, мы сделаем работу над ошибками, восстановимся и с новыми силами выйдем против «Магнитки». Отступать нам уже, наверное, даже полшажка нельзя. Поэтому все из себя достанем», — приводит Metaratings.ru слова Порядина.

«Нефтехимик» расположился на восьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 68 очков в 66 матчах.