Форвард «Нефтехимика» Порядин: «Мы бьемся за плей-офф последние 15-20 матчей. Все ребята понимают наше положение»
Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин высказался о поражении от «Сочи» в матче регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ (1:3).
«Конечно, с точки зрения может где-то психологии чуть-чуть нам тяжеловато было. Точнее не то что даже тяжеловато, понимали важность этой игры, довлел результат. Все ребята вышли заряженными. Я считаю, в принципе, начали очень хорошо, забили гол, давили соперника. Но было много моментов, надо конечно забивать, все упирается в реализацию, наверное, где-то в какую-то даже вот эту психологию. И не хватило, может быть, гола при счете 1:0.
Мы бьемся за плей-офф, наверное, не знаю сколько последних матчей, где-то двадцать, пятнадцать. И, конечно, все ребята понимают наше положение. Думаю, мы сделаем работу над ошибками, восстановимся и с новыми силами выйдем против «Магнитки». Отступать нам уже, наверное, даже полшажка нельзя. Поэтому все из себя достанем», — приводит Metaratings.ru слова Порядина.
«Нефтехимик» расположился на восьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 68 очков в 66 матчах.
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|80
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|8
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|66
|31
|35
|68
|9
|Амур
|66
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|37
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