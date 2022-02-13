Квартальнов: «С учетом того, что мы начнем сразу с плей-офф, надо «подобрать» кондиции»
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги контрольного матча против «Локомотива» (3:2).
«Давно не играли, в общем-то, качество немного хромало, техническое мастерство — много потерь, прием передач, другие подобные моменты. Любая победа приносит положительные эмоции, хорошо, что выиграли, но многое надо наладить. В том числе, и большинство, надо подтягивать игру 5 на 4, иногда была даже проблема со входом в зону. Но соперник неплохо сыграл — несмотря на отсутствие тех, кто в сборных, надо стремиться улучшать игру в большинстве: больше бросать, угрожать воротам. Были и хорошие моменты, хоть и не забили. Но согласен, в этом надо добавлять.
С учетом того, что мы начнем сразу с плей-офф, надо «подобрать» кондиции, на этом мы сейчас строим работу. Игроки в разном состоянии — кто-то тяжеловато, кто-то после болезни. Мы должны быть еще лучше, сыграем турнир, проведем еще пару товарищеских матчей, будет повеселее. Нужна игровая практика, тренировки — это одно, но игры — совсем другое. Понятно, что товарищеские матчи не заменят регулярный чемпионат, но все клубы сейчас в таких условиях», — цитирует тренера сайт КХЛ.
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|22.02
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Сибирь – Адмирал
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|16:30
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Барыс – Авангард
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|17:00
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
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Ак Барс – Локомотив
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|22.02
|19:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -
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|
Северсталь – Сочи
|- : -
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|
Динамо Мн – Торпедо
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Динамо М – СКА
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Спартак – Трактор
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ЦСКА – Йокерит
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Динамо Р – Витязь
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