Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после завершения матча с «Ак Барсом» (2:3) на «Турнире на паузе» прокомментировал отсутствие форварда Рида Буше в составе команды.

«Мы сами себя убили удалениями, их было очень много. Тяжело рассчитывать на положительные результат в таком рваном ритме. Спишем это на перерыв. В принципе, особо расстраиваться некогда, у нас следующая игра, «Ак Барс» с победой.

Что касается Буше, это лидер, но как случилось — так случилось. Есть шанс у других ребят воспользоваться местом в большинстве, в ключевые моменты матчей. Я не юрист, не могу комментировать вопросы, в которых я некомпетентен. По поводу его судьбы не могу ничего сказать.

Козун и Шалунов сыграли первые матчи после долгого перерыва. У Брэндона, по сути, первая игра за полгода, он приехал к нам, готовился, и вся эта катавасия случилась. Мы знаем его сильные стороны, он может забить, но игровая практика приходит через матчи, ее не натренируешь. То же самое касается и Шалунова, плюс-минус полгода он не играл. Ему нужно войти в игровой ритм», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Ранее стало известно, что Буше приговорен к четырем годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно за изнасилование несовершеннолетней девушки.

Буше выступает за «Локомотив» с 2021 года, перейдя из «Авангарда». В текущем сезоне форвард набрал 27 (12+15) очков в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ.