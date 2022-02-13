Венер Сафин: «Лямся — неплохой тренер, однако он не наш»

Экс-игрок, а позже и тренер «Салавата Юлаева» Венер Сафин оценил перспективы уфимской команды в стартующем 1 марта Кубке Гагарина.

«Я считаю, что «Салавату Юлаеву» по силам пройти «Сибирь» в первом раунде плей-офф. Скажу даже больше, я почти на 100 % уверен, что это произойдет. Хотя, конечно, никакой легкой прогулки не будет, потому что новосибирская команда довольно организованная, с хорошей игрой в обороне. Но все же по потенциалу, по уровню мастерства уфимцы лучше. В этом году у них стабилизировался состав, и появилось второе хорошее звено, чего не было в прошлом сезоне. Тогда команда пыталась вылезать только за счет игры первой пятерки, и она действовала здорово в «регулярке» — тащила вперед, забивала, но в плей-офф силенки закончились, да и соперник перекрыл кислород, а поднять знамя и понести его дальше оказалось некому», — приводит слова Сафина Betonmobile.ru.

Отдельно он ответил на критику в адрес главного тренера команды Томи Лямся, который, по мнению специалистов, дает слишком много свободы ведущему звену уфимцев, состоящем из легионеров.

«Мне тяжело судить, какие задачи ставит Томи Ламса перед первой пятеркой, так как не нахожусь внутри коллектива, но с точки зрения болельщика, очень заметно, что игра в обороне для Хартикайнена и компании остается проблемой. У них же и защитник Ларсен заточен на атаку. И понятно, что в нападении ребята действуют здорово, но ведь при этом и пропускают довольно много голов», — признал Сафин.

Также он высказал свою точку зрения на то, что командой уже третий сезон подряд руководит финн.

«Я и сам подсознательно задаюсь вопросом: «А где же наши тренеры?», — признался Сафин. — В конце концов, тот же Николай Цулыгин довольно неплохо руководил командой до Ламсы, и результат давал. Его тогда подломила пандемия во второй сезон работы. Поэтому считаю, что уфимский клуб вполне мог найти главного тренера среди своих воспитанников, ведь их достаточно. При этом признаю, что Ламса все же, видимо, неплохой тренер. Однако, он не наш», — завершил размышления Сафин.