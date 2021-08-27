Квартальнов рассказал о планах «Ак Барса» на олимпийскую паузу
13:30
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о планах команды на олимпийскую паузу.
«Хотелось бы турнир организовать: либо здесь сыграть, либо куда-то поехать. Планы уже есть, не будем пока далеко заглядывать», — сказал Квартальнов.
Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, в это время в чемпионате КХЛ будет перерыв.
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