Квартальнов рассказал о планах «Ак Барса» на олимпийскую паузу

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о планах команды на олимпийскую паузу.

«Хотелось бы турнир организовать: либо здесь сыграть, либо куда-то поехать. Планы уже есть, не будем пока далеко заглядывать», — сказал Квартальнов.

Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, в это время в чемпионате КХЛ будет перерыв.