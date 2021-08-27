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Квартальнов рассказал о планах «Ак Барса» на олимпийскую паузу

13:30
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о планах команды на олимпийскую паузу.

«Хотелось бы турнир организовать: либо здесь сыграть, либо куда-то поехать. Планы уже есть, не будем пока далеко заглядывать», — сказал Квартальнов.

Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, в это время в чемпионате КХЛ будет перерыв.

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Артур Хайруллин все материалы автора

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