Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Скабелка: «Вопрос приглашения атакующего защитника в «Локо» был практически решен, но сорвался»

14:05
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка ответил на вопросы журналистов после победы над «Сибирью» (1:0) на Кубке губернатора Челябинской области.

— Первый и третий периоды остались за нами, — отметил Скабелка. — Во втором преимущество было у «Сибири». Мы сыграли дисциплинированно в обороне, создали достаточно моментов, чтобы счет был не 1:0. Но как получилось, так получилось. Этим матчем мы завершили предсезонную работу. Есть время, чтобы восстановиться и подготовиться к регулярному чемпионату. 

— Вы определились с партнерами для Рида Буше? Кажется, что в любом сочетании он выглядит неплохо. 

— Так получилось, что в других сочетаниях мы и не смогли его попробовать. Хотели попробовать и с Шалуновым, и с Петерссоном, но в силу обстоятельств не получилось. Это сочетание мы видим, оно нам понятно. Скорее всего, так и начнем — ребята практически все лето тренируются и работали вместе. 

— Держите в уме вариант с приглашением атакующего защитника, которого клуб искал все межсезонье?

— Конечно. Скажу больше: этот вопрос был практически решен, но сорвался, и пока ситуация такая. Мы держим это в уме. 

— Отсутствие Максима Шалунова — плановое, или приняли решение по итогам вчерашнего матча?

— У него была очень короткая предсезонная работа, он сыграл три матча за четыре дня. Это наше решение сегодня. Максим принял участие в тренировке, получил немного другую нагрузку и дальше готовится с командой к чемпионату. 

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Михаил Скрыль все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Очевидцы сообщили о взрыве в английском курортном городе
Разборки переросли в массовую драку на северо-западе Москвы
Что Бородина рассказала о Собчак на вечеринке Блиновской
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд