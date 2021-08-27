Скабелка: «Вопрос приглашения атакующего защитника в «Локо» был практически решен, но сорвался»

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка ответил на вопросы журналистов после победы над «Сибирью» (1:0) на Кубке губернатора Челябинской области.

— Первый и третий периоды остались за нами, — отметил Скабелка. — Во втором преимущество было у «Сибири». Мы сыграли дисциплинированно в обороне, создали достаточно моментов, чтобы счет был не 1:0. Но как получилось, так получилось. Этим матчем мы завершили предсезонную работу. Есть время, чтобы восстановиться и подготовиться к регулярному чемпионату.

— Вы определились с партнерами для Рида Буше? Кажется, что в любом сочетании он выглядит неплохо.

— Так получилось, что в других сочетаниях мы и не смогли его попробовать. Хотели попробовать и с Шалуновым, и с Петерссоном, но в силу обстоятельств не получилось. Это сочетание мы видим, оно нам понятно. Скорее всего, так и начнем — ребята практически все лето тренируются и работали вместе.

— Держите в уме вариант с приглашением атакующего защитника, которого клуб искал все межсезонье?

— Конечно. Скажу больше: этот вопрос был практически решен, но сорвался, и пока ситуация такая. Мы держим это в уме.

— Отсутствие Максима Шалунова — плановое, или приняли решение по итогам вчерашнего матча?

— У него была очень короткая предсезонная работа, он сыграл три матча за четыре дня. Это наше решение сегодня. Максим принял участие в тренировке, получил немного другую нагрузку и дальше готовится с командой к чемпионату.