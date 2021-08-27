Генменеджер «Ак Барса» подтвердил интерес к защитнику СКА Хафизуллину

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал опубликованный ранее в «СЭ» инсайд об интересе казанского клуба к защитнику СКА Динару Хафизуллину.

«На данный момент это игрок СКА. Думаю, что у многих клубов есть интерес к нему. Скрывать здесь нечего, мы общаемся с Динаром и его агентом. Ищем выходы, чтобы он оказался у нас. СКА действительно хочет с ним расстаться. Если мы придем к компромиссу, то хотим, чтобы он был у нас», — сказал Валиуллин.

В сезоне-2020/21 воспитанник казанского хоккея провел 41 матч за армейцев в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 6 (1+5) очков. Хафизуллин — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА (2015, 2017) и бронзовый призер чемпионата мира (2019).