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Голкипер системы «Авангарда» Дубровский продолжит карьеру в Киеве

20:23
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Голкипер системы «Авангарда» Георгий Дубровский продолжит карьеру в киевском «Соколе», сообщает пресс-служба омского клуба. Спортивные права на голкипера в системе КХЛ/ВХЛ остаются за «Авангардом».

В нынешнем сезоне 20-летний голкипер четыре раза попадал в заявку на матчи регулярного чемпионата КХЛ, но на льду так и не появился. Он не провел ни одного официального матча в этом сезоне.

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