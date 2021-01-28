Голкипер системы «Авангарда» Дубровский продолжит карьеру в Киеве

Голкипер системы «Авангарда» Георгий Дубровский продолжит карьеру в киевском «Соколе», сообщает пресс-служба омского клуба. Спортивные права на голкипера в системе КХЛ/ВХЛ остаются за «Авангардом».

В нынешнем сезоне 20-летний голкипер четыре раза попадал в заявку на матчи регулярного чемпионата КХЛ, но на льду так и не появился. Он не провел ни одного официального матча в этом сезоне.