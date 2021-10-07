Квартальнов назвал ошибки своей команды в матче с магнитогорским «Металлургом» глупыми

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (1:3).

«Второй период оказался роковым. Вроде бы, у нас были шансы забить, но совершили глупые ошибки — обрезались и пропустили. Из-за этого, думаю, проиграли матч. Возможно, на решающее вбрасывание в концовке Уила нужно было поставить. Там в целом неправильно расположились ребята. Цепь ошибок привела к пропущенной шайбе. Там таймаута уже не было, не смогли подсказать. Наша коллективная ошибка. Ситуация с большинством нас не устраивает. Мы стараемся что-то поменять. У нас, кстати, сегодня были моменты. Но соперник сыграл здорово. Тут и нам, может быть, надо упростить.

Мало бросков — шайба не доходит до ворот. Проблема лежит на ладони — мы ее понимаем. Много стыковой борьбы проиграли — возле бортов, на пяточке. Ввели свежих игроков, которые должные были дать агрессии. Подумаем, почему так получилось. Вообще эта игра поставила перед нами много вопросов", — сказал Квартальнов.