Минское «Динамо» в овертайме обыграло «Нефтехимик»

Минское «Динамо» победило «Нефтехимик» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Решающая шайба в активе Марио Кемпе. «Динамо» набрало 19 очков и занимает пятое место на Западе. У «Нефтехимика» 12 очков и шестая позиция на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Минск) — 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Усов — 4 (Дерябин, Сапего), 2:27 — 0:1. Шинкевич — 2 (Теденбю, Граовац), 10:49 — 0:2. Е.А. Попов — 3 (бол.), 18:43 — 1:2. Клок — 2 (Бикмуллин, Березин), 33:34 — 2:2. Алистров — 4 (Кемпе), 39:01 — 2:3. Хайруллин — 5 (бол., Клок, Порядин), 40:50 — 3:3. Кемпе — 4 (Горбунов), 63:57 — 3:4.

Вратари: Туохимаа — Рыбар.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 32 (5+13+11+3) — 24 (11+9+2+2).

Судьи: Кочетов, Прокуратов.

7 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.