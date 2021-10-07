Тренер «Металлурга» Воробьев гордится своей командой после победы в гостевом матче с «Ак Барсом»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Ак Барсом» (3:1).

«Отличная, интересная игра. Думаю, многим доставила удовольствие. Обе команды быстрые, было много борьбы. Пять игр за девять дней... Мы начали дома, «Ак Барс» наоборот. Здорово, это хорошая реклама КХЛ. Я горжусь своими ребятами, что мы увозим два очка. Установка была сыграть в наш хоккей. То, что было много силовой борьбы — нам предложили, и мы не отказались. Классная игра, был плей-оффский хоккей, где много всего. И силовая борьба, и вратари тащат, и переходы из обороны в атаку. На вкус и цвет все было. Как влияет победная серия на игроков? Сложный вопрос. Каждый новый игровой день будет выдавать ответ», — сказал Воробьев.

Для «Металлурга» это 12-я победа. Всего в 15-ти матчах сезона 2021/22 команда из Магнитогорска проиграла всего один раз.