Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча против «Динамо» из Риги (4:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Мы довольны победой, хотя минусов тоже было достаточно. Пропустили сразу в меньшинстве, хорошо, что забили потом. Знаете, Рига — молодая дерзкая команда, в этом году у нас с ними не получалось. Они были свежие, заряженные, менялись, накладывали смены, мы сегодня с этими вещами запаздывали. Но здорово, что забили голы и в конце доиграли без нервотрепки, — цитирует тренера сайт казанцев.

— Прокомментируйте игру Артема Галимова, который вышел в одном звене со Стефаном Да Коста и Виктором Тихоновым.

— Он неплохо смотрелся. У него было много моментов и в каких-то он должен был забивать — были шансики. Но, опять же, так получилось, что Найджел Доус пока вылетел. Но Артем неплохо смотрелся, звено три гола забило. Думаю, он там достойно сыграл.