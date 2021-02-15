«Ак Барс» переиграл рижское «Динамо» и стал победителем дивизиона Харламова

Рижское «Динамо» принимало «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанский клуб одержал победу со счетом 4:3.

«Ак Барс» набрал 86 очков и в шестой раз стал победителем дивизиона Харламова.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Ак Барс» (Казань) — 3:4 (2:2, 0:1, 1:1)

Голы: Индрашис — 15 (бол., Майоне, Лайпон), 1:40 — 1:0. Да Коста — 24 (бол., Кормье), 6:28 — 1:1. Елисеев — 1 (бол., Грачев, Индрашис), 14:40 — 2:1. Да Коста — 25 (Тихонов, Юдин), 19:29 — 2:2. Тихонов — 10 (Да Коста, Юдин), 32:46 — 2:3. Роб. Букартс — 8 (Майоне), 49:18 — 3:3. Глухов — 9, 51:34 — 3:4.

Вратари: Ворис (59:09) — Билялов.

Штраф: 34 — 8.

Броски: 22 (3+11+8) — 34 (12+12+10).

Судьи: Гамалей, Соин.

15 февраля. Рига. «Арена Рига».