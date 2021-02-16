Скудра поблагодарил хоккеистов рижского «Динамо» за самоотдачу и качество игры против «Ак Барса»

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:4).

«Проигрывать всегда неприятно, но хочу поблагодарить своих ребят за то, как мы провели матч против такой команды, играя в быстрый хоккей. Было много хороших комбинаций, забили красивые голы — сделали то, что мы стараемся тренировать, насколько нам это позволяет ситуация. Стараемся давать молодым ребятам возможность показать себя, и заодно пытаемся понять, кто из себя что представляет, и на что мы можем надеяться в будущем. Большое спасибо ребятам за самоотдачу и качество игры», — приводит слова Скудры официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Динамо» с 25 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Ак Барс» с 86 очками — на первой строчке Востока.