Кузьменко о поражении от «Торпедо»: «СКА опять дает фору сопернику, а потом пытается спасти матч»

Форвард СКА Андрей Кузьменко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:3).

«Вторую игру подряд начинаем безобразно. Опять даем фору сопернику, а потом пытаемся спасти матч. Два раза подряд это не получилось. Надо добавить концентрации в игре. Нельзя быть чересчур сконцентрированным, но и расслабляться нельзя. Надо найти эту тонкую грань. Надеюсь, мы ее скоро найдем. Если бы забивали хотя бы половину, то выигрывали бы», — приводит слова Кузьменко официальный сайт КХЛ.

После этого матча СКА с 6 очками занимает 7-е место в Западной конференции, «Торпедо» с таким же количеством очков — на 5-й строчке.