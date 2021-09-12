Главный тренер «Витязя» Юрий Бобенко поделился мнением об игре регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:4 Б).

— Неплохая интересная игра. В очередной раз показали характер. Молодцы, что вытащили матч. Но, к сожалению, не смогли воспользоваться преимуществом в овертайме, а также не смогли отличиться в серии буллитов. Это не самые хорошие моменты. А в остальном, я думаю, интересная игра была.

— 4 минуты большинства в овертайме. Что не получилось у вашей команды?

— Так как мы перешли на игру в три звена, и играли так практически весь третий период, то, я думаю, что ребята «поднаелись». Не было свежести, которая нужна. Неслучайно взяли тайм-аут, дали время им отдохнуть. Но все-таки, то, о чем мы говорим все время: наши удаления нас губят. Хотя в этой встрече более-менее дисциплинированно сыграли, тем не менее, отпечаток на физическую готовность накладывается. Чем меньше мы будем допускать этих вольностей, тем больше сил у нас на овертайм будет оставаться.