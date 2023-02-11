Мичков получил рассечение в матче с «Куньлунем»

«Сочи» на домашней арене победил «Куньлунь» со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Нападающий сочинцев Матвей Мичков получил сильное рассечение во втором периоде после нарушения со стороны соперника.

В третьем он вышел в защитной маске и провел в итоге свой лучший матч в КХЛ, набрав 3 (1+2) очка.