«Торпедо» обыграло «Куньлунь», Кручинин забил две шайбы

«Торпедо» в гостях обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 7:3.

В составе клуба из Нижнего Новгорода дубль на счету Алексея Кручинина, еще по одному голу забили Александр Дарьин, Кирилл Воронин, Денис Ян, Михаил Орлов и Адам Хуска.

У «Кульлуня» отметились Девин Брюсоо и Томаш Юрчо, который оформил дубль.