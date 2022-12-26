Бурмистров — о нереализованном буллите с «Трактором»: «В прошлом году забил восемь из восьми тем же финтом»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Александр Бурмистров прокомментировал нереализованный буллит в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:5 Б)

— Расскажите про ваш буллит. Что пошло не так?

— Классический мой буллит. В прошлом году забил восемь из восьми одним и тем же финтом. Сегодня что-то пошло не так. Илья Проскуряков неплохо играет на буллитах. Все мы это знаем. Сделал что-то не так — надо будет придумать что-то новое.