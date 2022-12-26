Бурмистров — о нереализованном буллите с «Трактором»: «В прошлом году забил восемь из восьми тем же финтом»
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Александр Бурмистров прокомментировал нереализованный буллит в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:5 Б)
— Расскажите про ваш буллит. Что пошло не так?
— Классический мой буллит. В прошлом году забил восемь из восьми одним и тем же финтом. Сегодня что-то пошло не так. Илья Проскуряков неплохо играет на буллитах. Все мы это знаем. Сделал что-то не так — надо будет придумать что-то новое.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|44
|35
|9
|73
|2
|Локомотив
|43
|27
|16
|60
|3
|ЦСКА
|41
|26
|15
|57
|4
|Торпедо
|42
|26
|16
|55
|5
|Динамо М
|43
|24
|19
|55
|6
|Спартак
|43
|20
|23
|46
|7
|Витязь
|44
|19
|25
|46
|8
|Динамо Мн
|43
|17
|26
|42
|9
|Северсталь
|43
|16
|27
|42
|10
|Куньлунь
|44
|16
|28
|36
|11
|Сочи
|42
|5
|37
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|43
|28
|15
|61
|2
|Металлург
|43
|26
|17
|58
|3
|Сибирь
|45
|26
|19
|55
|4
|Авангард
|43
|25
|18
|54
|5
|Сал. Юлаев
|43
|23
|20
|54
|6
|Адмирал
|43
|23
|20
|51
|7
|Ак Барс
|43
|21
|22
|49
|8
|Барыс
|44
|19
|25
|41
|9
|Амур
|41
|17
|24
|40
|10
|Трактор
|44
|17
|27
|40
|11
|Нефтехимик
|42
|17
|25
|37
Результаты / календарь
6.12
7.12
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19.12
20.12
21.12
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23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
|26.12
|16:30
|
Авангард – Барыс
|5 : 2
|26.12
|17:00
|
Металлург – Трактор
|4 : 5 Б
|26.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Автомобилист
|3 : 2 ОТ
|26.12
|19:00
|
Куньлунь – Торпедо
|3 : 7
|26.12
|19:00
|
Северсталь – Витязь
|1 : 4
|26.12
|19:10
|
Динамо Мн – Нефтехимик
|- : -
|26.12
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|26.12
|19:30
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -
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