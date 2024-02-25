«Сочи» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

«Сочи» и «Нефтехимик» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Сочи 25 февраля и завершилась победой гостей со счетом 5:2.

Видео лучших моментов матча «Сочи» — «Нефтехимик» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

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