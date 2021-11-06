«Сибирь» на выезде обыграла «Куньлунь»

«Сибирь» победила «Куньлунь» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе гостей отличились Александр Шаров, Вячеслав Литовченко и Алексей Кручинин. У хозяев забил Джейсон Фрэм.

«Сибирь» набрала 25 очков и занимает седьмое место на Востоке. У «Куньлуня» 16 очков и 11-я позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Голы: Шаров — 8, 0:12 — 0:1. Литовченко — 3 (Пьянов), 3:19 — 0:2. Кручинин — 3 (Шор), 41:29 — 0:3. Фрэм — 3 (бол., Николлс), 51:07 — 1:3.

Вратари: Смит (58:18) — Сятери.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 23 (8+6+9) — 29 (12+5+12).

Судьи: Бирин, Гофман.

6 ноября. Мытищи. Арена Мытищи.