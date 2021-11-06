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Тренер минского «Динамо»: «Те, кто болеют, плохо себя чувствуют. Сложно сказать, когда они вернутся в строй»

21:30
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Исполняющий обязанности главного тренера минского «Динамо» Павел Перепехин дал комментарий после победы на «Спартаком» (4:3 ОТ).

— Это был тяжелый матч. Парни проявили характер, снова здорово сыграл Патрик Рыбар, в нужных моментах мы выстояли в меньшинстве, ребята отдавались игре полностью и придерживались нашей системы до самого конца. Было очень нелегко, но рад, что победили, — цитирует тренера сайт минчан.

— После прошлого поединка Артем Демков сказал, что будет гордиться командой, если «Динамо» обыграет «Спартак». Скажите, вы горды за парней после этой победы?

— Конечно, горжусь. Я гордился командой, даже когда она проигрывала. Еще раз повторюсь, в тяжелый момент ребята не опустили головы, сражались до конца, поэтому я горд за парней.

— «Динамо» снова сегодня играло без своих основных лидеров и главного тренера. Какого состояние команды на данный момент? Когда можно ждать возвращения болеющих?

— Тяжело ответить на этот вопрос, те, кто болеют, плохо себя чувствуют. Сложно сказать, когда они вернутся в строй. Те, кто сейчас находятся в составе, понятное дело, уставшие. У кого-то, может быть, есть температура, но ребята все равно играют.

Дополнительная информация:

https://hcdinamo.by/news/intervyu/pavel-perepekhin-o-pervoy-pobede-v-roli-i-o-glavnogo-trenera-vystuplenii-pyshkaylo-i-gordosti-za-kom/

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Иван Шитик все материалы автора
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