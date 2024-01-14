«Спартак» уступил «Металлургу», проиграв в шестом матче подряд
«Спартак» дома проиграл «Металлургу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:6.
Дублями за гостей отметились Данила Юров и Никита Михайлис. Еще по одной шайбе забросили Денис Зернов и Даниил Вовченко.
За красно-белых отличились Николай Голдобин и Максим Цыплаков.
«Спартак» потерпел шестое поражение подряд. Команда Алексея Жамнова с 67 очками занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ. «Металлург» (74 очка) продолжает лидировать на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:6 (0:0, 0:3, 2:3)
Голы: Юров — 15 (Петунин, Еременко), 22:57 — 0:1. Зернов — 14 (Орехов, Карпов), 25:43 — 0:2. Вовченко — 5 (бол., Пресс, Юров), 30:57 — 0:3. Михайлис — 13 (бол., Гераськин), 43:28 — 0:4. Голдобин — 30 (Галимов, Кин), 47:09 — 1:4. Михайлис — 14 (Орехов, Петунин), 48:41 — 1:5. Юров — 16 (Пресс, Маклюков), 57:04 — 1:6. Цыплаков — 23 (Беляев), 59:04 — 2:6.
Вратари: Рибар — Набоков.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 42 (22+7+13) — 43 (11+22+10).
Судьи: Оскирко, Фатеев.
14 января. Москва. Мегаспорт. 9205 зрителей
|Восточная конференция
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|34
|18
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|2
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|50
|34
|16
|71
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|65
|4
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|5
|Трактор
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|23
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|52
|25
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|61
|7
|Ак Барс
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|21
|58
|8
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|52
|23
|29
|55
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|21
|30
|51
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|21
|29
|50
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|50
|15
|35
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|16
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|В
|П
|О
|1
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|51
|34
|17
|72
|2
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|33
|16
|70
|3
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|50
|33
|17
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|4
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|52
|30
|22
|67
|5
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|50
|29
|21
|61
|6
|ЦСКА
|49
|26
|23
|56
|7
|Северсталь
|49
|24
|25
|55
|8
|Динамо Мн
|48
|21
|27
|47
|9
|Куньлунь РС
|52
|16
|36
|38
|10
|Витязь
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|51
|14
|37
|34
|14.01
|10:00
|
Адмирал – Сибирь
|5 : 2
|14.01
|14:00
|
Куньлунь РС – Сал. Юлаев
|3 : 5
|14.01
|14:00
|
Спартак – Металлург Мг
|2 : 6
|14.01
|17:00
|
Северсталь – СКА
|- : -
|14.01
|17:00
|
Локомотив – Витязь
|- : -
|14.01
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|14.01
|17:10
|
Динамо Мн – Трактор
|- : -