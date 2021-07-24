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«Куньлунь» объявил о возвращении защитника Микаэля Тама

16:40
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«Куньлунь» заключил однолетний контракт с защитником Микаэлем Тамом, сообщает пресс-служба китайского клуба в Twitter.

30-летний канадец уже выступал за «Куньлунь» с 2017 по 2020 год. Всего в составе «драконов» он провел 16 матчей и не отметился результативными действиями при 18 минутах штрафного времени.

Минувший сезон Там провел в лиге Восточного побережья (ECHL), где в 66 матчах набрал 19 (2+17) очков в составе «Рапид Сити Раш».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/KRSchina/status/1418910792519454723

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