Бывший хоккеист СКА и участник Олимпиады скончался от коронавируса
14:30
Как стало известно «СЭ», казахстанский тренер Евгений Пупков скончался на 46-м году жизни от коронавируса.
Он должен был войти в штаб клуба «Алматы» в наступающем сезоне.
Во время игровой карьеры Пупков выступал на позиции защитника в Суперлиге и КХЛ за новокузнецкий «Металлург», СКА, «Амур» и «Химик».
В составе сборной Казахстана он играл на Олимпиаде-2006 в Турине.
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