Бывший хоккеист СКА и участник Олимпиады скончался от коронавируса

Как стало известно «СЭ», казахстанский тренер Евгений Пупков скончался на 46-м году жизни от коронавируса.

Он должен был войти в штаб клуба «Алматы» в наступающем сезоне.

Во время игровой карьеры Пупков выступал на позиции защитника в Суперлиге и КХЛ за новокузнецкий «Металлург», СКА, «Амур» и «Химик».

В составе сборной Казахстана он играл на Олимпиаде-2006 в Турине.