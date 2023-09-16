«Локомотив» в гостях обыграл «Куньлунь»
«Локомотив» в гостях обыграл «Куньлунь» в ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:0.
За клуб из Ярославля забили Сергей Андронов, Ярослав Лихачев и Григорий Иванов, оформивший дубль.
«Локомотив» занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции (8 очков). «Куньлунь» находится на шестой строчке с 8 очками.
В следующем матче КХЛ «Куньлунь» 19 сентября в Хабаровске сыграет с «Амуром». ЦСКА днем ранее примет «Локомотив».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Голы: Андронов — 1 (Березкин), 0:26 — 0:1. Лихачев — 2 (Гернат, Шалунов), 3:45 — 0:2. Иванов — 1 (Алексеев), 36:43 — 0:3. Иванов — 2 (Елесин, Алексеев), 44:39 — 0:4.
Вратари: Джурасик — Исаев.
Штраф: 14- 10.
Броски: 21 (6+7+8) — 35 (12+10+13).
Судьи: Бондарь, Лаврентьев.
16 сентября. Мытищи. Арена Мытищи.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|5
|5
|0
|10
|2
|Динамо М
|7
|5
|2
|10
|3
|Спартак
|6
|4
|2
|8
|4
|Сочи
|7
|4
|3
|8
|5
|Локомотив
|6
|4
|2
|8
|6
|Куньлунь РС
|8
|4
|4
|8
|7
|Северсталь
|5
|3
|2
|7
|8
|ЦСКА
|6
|2
|4
|5
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
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|2
|4
|4
|11
|Витязь
|7
|1
|6
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|7
|5
|2
|11
|2
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|3
|Трактор
|7
|4
|3
|9
|4
|Автомобилист
|7
|4
|3
|9
|5
|Ак Барс
|6
|4
|2
|8
|6
|Лада
|7
|3
|4
|7
|7
|Сал. Юлаев
|5
|3
|2
|6
|8
|Амур
|6
|3
|3
|6
|9
|Барыс
|6
|1
|5
|5
|10
|Сибирь
|6
|2
|4
|5
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|6
|1
|5
|3
|16.09
|13:30
|
Барыс – Адмирал
|4 : 3
|16.09
|13:30
|
Авангард – Нефтехимик
|5 : 1
|16.09
|14:00
|
Витязь – Северсталь
|0 : 3
|16.09
|14:30
|
Трактор – Автомобилист
|2 : 1
|16.09
|15:00
|
Металлург Мг – Лада
|1 : 3
|16.09
|16:00
|
Куньлунь РС – Локомотив
|0 : 4
|16.09
|17:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|16.09
|17:00
|
Ак Барс – Торпедо
|- : -