«Локомотив» в гостях обыграл «Куньлунь»

«Локомотив» в гостях обыграл «Куньлунь» в ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:0.

За клуб из Ярославля забили Сергей Андронов, Ярослав Лихачев и Григорий Иванов, оформивший дубль.

«Локомотив» занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции (8 очков). «Куньлунь» находится на шестой строчке с 8 очками.

В следующем матче КХЛ «Куньлунь» 19 сентября в Хабаровске сыграет с «Амуром». ЦСКА днем ранее примет «Локомотив».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь РС» (Пекин) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Андронов — 1 (Березкин), 0:26 — 0:1. Лихачев — 2 (Гернат, Шалунов), 3:45 — 0:2. Иванов — 1 (Алексеев), 36:43 — 0:3. Иванов — 2 (Елесин, Алексеев), 44:39 — 0:4.

Вратари: Джурасик — Исаев.

Штраф: 14- 10.

Броски: 21 (6+7+8) — 35 (12+10+13).

Судьи: Бондарь, Лаврентьев.

16 сентября. Мытищи. Арена Мытищи.