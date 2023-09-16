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Сегодня, 17:14

«Лада» прервала пятиматчевую победную серию «Металлурга» в КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Металлург» проиграл «Ладе» — 1:3.
Фото ХК «Металлурга»

«Лада» на выезде обыграла «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

За клуб из Тольятти забили Глеб Булычев, Трой Джозефс и Остап Сафин. У магнитогорской команды отличился Люк Джонсон.

«Металлург» прервал пятиматчевую победную серию в КХЛ. Команда сохранила первое место в турнирной таблице Восточной конференции (11 очков). «Лада» находится на шестой строчке с 7 очками.

Следующий матч «Металлург» проведет 18 сентября против «Автомобилиста», а «Лада» в этоот же день сыграет с «Трактором».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Лада» (Тольятти) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Джонсон — 2 (бол., Пресс, Ди), 3:46 — 1:0. Булычев — 1 (Ожгихин, Сафин), 14:21 — 1:1. Джозефс — 6 (Кугрышев, Космачук), 34:08 — 1:2. Сафин — 2 (п.в.), 57:29 — 1:3.

Вратари: Набоков (57:23 — 57:29, 59:09) — Подъяпольский.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 40 (14+14+12) — 19 (6+7+6).

Судьи: Беляев, Морозов.

16 сентября. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Западная конференция И В П О
1 Торпедо 5 5 0 10
2 Динамо М 7 5 2 10
3 Спартак 6 4 2 8
4 Сочи 7 4 3 8
5 Куньлунь РС 7 4 3 8
6 Северсталь 5 3 2 7
7 Локомотив 5 3 2 6
8 ЦСКА 6 2 4 5
9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 6 2 4 4
11 Витязь 7 1 6 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 7 5 2 11
2 Авангард 6 5 1 10
3 Трактор 7 4 3 9
4 Автомобилист 7 4 3 9
5 Ак Барс 6 4 2 8
6 Лада 7 3 4 7
7 Сал. Юлаев 5 3 2 6
8 Амур 6 3 3 6
9 Барыс 6 1 5 5
10 Сибирь 6 2 4 5
11 Адмирал 6 1 5 4
12 Нефтехимик 6 1 5 3
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 4 : 3
16.09 13:30
Авангард – Нефтехимик
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16.09 14:00
Витязь – Северсталь
 0 : 3
16.09 14:30
Трактор – Автомобилист
 2 : 1
16.09 15:00
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