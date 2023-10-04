Кулемин: «Вижу, что Ротенберг увлечен хоккеем, у него есть цель побеждать»

Форвард «Салавата Юлаева» Николай Кулемин рассказал, что думает о главном тренере СКА Романе Ротенберге.

«Мы пересекались в сборной. Он был главой штаба, так что не присутствовал в раздевалке. Не знаю, как он ведет себя в роли главного тренера, так что мне тяжело об этом судить. Я вижу, что человек увлечен хоккеем и спортом в целом. У него есть цель побеждать», — цитирует Кулемина Metaratings.ru.

Ротенберг с 2011 года является вице-президентом и заместителем председателя совета директоров СКА. В 2022 году он возглавил петербургскую команду. Также он был главным тренером сборной «России 25» по хоккею, которая в этом году провела майское турне по городам России и Белоруссии.

37-летний Кулемин является двукратным чемпионом мира (2012, 2014). Он выступал в НХЛ за «Торонто» и «Айлендерс». В 2018 году хоккеист вернулся в Россию, где до 2021 года играл за «Металлург», а затем перешел в «Салават Юлаев».