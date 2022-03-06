Кудашов: «Знаете, тренерская работа — мотивировать»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов остался доволен игрой команды в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ против «Северстали» (3:1).

— Я думаю, что получилась интересная игра, зрителям она понравилась. Вообще, серия идет очень упорная и интересная. Более собранно сыграли сегодня в обороне, это нам принесло свои плоды.

— Мотивировали игроков перед третьим матчем?

— Вы знаете, тренерская работа — мотивировать. Но тем не менее, игроки очень серьезно готовились к плей-офф, поэтому мотивация была не так необходима.

— Как оцените сегодняшнюю игру Александра Еременко?

— Команда выиграла в первую очередь. Я никогда никого не выделяю, потому что играет вся команда. Надежно сыграл.

— Что мешало действовать более собрано в обороне в прошлых матчах?

— Ряд моментов: иногда эмоции перехлестывали, иногда болельщики гнали вперед, забить быстрее хотели.

— С чем связано большое количество удалений сегодня?

— У нас и первые игры были такие же. Не со всеми удалениями я согласен, потому что игроки применяли силовые приемы, но, по моему мнению, эти удаления не всегда тянули на две минуты.

— В чем причина частых фолов Фисенко? Будет проведена работа с ним?

— Я только что отвечал на этот вопрос, но давайте я повторюсь. Эмоции, к тому же в плей-офф, игра боле контактная. Потому не всегда получается контролировать свои клюшки, руки, тело. Много нюансов есть, но чаще всего перехлестывают эмоции.