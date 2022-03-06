Хартли — о победе над «Ак Барсом»: «Грубец — настоящая стена»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил игру команды в третьем матче серии плей-офф КХЛ против «Ак Барса» (2:0).

«Ребята приложили невероятные усилия для этой победы. Это был не лучший наш матча, у соперника было много бросков. Но мы здорово и надежно сыграли в обороне, не допускали отскоков. Грубец — настоящая стена, здорово показал себя. Благодаря во многом ему мы добились успеха, нашли способ победить. В плей-офф это очень важно: если что-то не получается, важно не опускать руки, идти к цели. У нас это получилось.

Первый период вышел не таким, каким мы хотели его видеть. Соперник в какой-то степени контролировал игру, получил уверенность, проводил много времени в нашей зоне. Все игроки — и Грубец, и защитники, и нападающие — здорово отработали в обороне. У нас не получалось перестроить игру, мы сказали ребятам, что нам нужен один бросок, и все получится. И Грицюк подарил нам его», — цитирует Хартли сайт КХЛ.

Чешский голкипер отразил все 43 броска по своим воротам. Это его первый шатаут в нынешнем плей-офф.