Хартли — о победе над «Ак Барсом»: «Грубец — настоящая стена»
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил игру команды в третьем матче серии плей-офф КХЛ против «Ак Барса» (2:0).
«Ребята приложили невероятные усилия для этой победы. Это был не лучший наш матча, у соперника было много бросков. Но мы здорово и надежно сыграли в обороне, не допускали отскоков. Грубец — настоящая стена, здорово показал себя. Благодаря во многом ему мы добились успеха, нашли способ победить. В плей-офф это очень важно: если что-то не получается, важно не опускать руки, идти к цели. У нас это получилось.
Первый период вышел не таким, каким мы хотели его видеть. Соперник в какой-то степени контролировал игру, получил уверенность, проводил много времени в нашей зоне. Все игроки — и Грубец, и защитники, и нападающие — здорово отработали в обороне. У нас не получалось перестроить игру, мы сказали ребятам, что нам нужен один бросок, и все получится. И Грицюк подарил нам его», — цитирует Хартли сайт КХЛ.
Чешский голкипер отразил все 43 броска по своим воротам. Это его первый шатаут в нынешнем плей-офф.
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|23
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|15
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|18
|30
|41
|12
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|1
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|15
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|2
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|34
|14
|71
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|Ак Барс
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|30
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|4
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|62
|5
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|28
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|58
|6
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|50
|26
|24
|57
|7
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|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
|0 - 3
|
Динамо М - Северсталь
|1 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|2 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
3 - 0
|3 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 0
|3 - 0
|
Металлург - Барыс
|2 - 1
|6.03
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|2 : 1 ОТ
|6.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 0
|6.03
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|1 : 3
|6.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|2 : 3