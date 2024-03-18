Главный тренер «Динамо» Кудашов: «Будем пытаться искать пути к победе»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал об эмоциях после поражения от «Трактора» во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ.

Бело-голубые на своем льду уступили челябинской команде в овертайме со счетом 4:5.

«Игра была достаточно равной: где-то мы владели преимуществом, а где-то — соперник. Неслучайно встреча перешла в овертайм. Будем пытаться искать пути к победе. У нас получается все не так, как хотелось бы в нашем сценарии, но уже ближе. Готовимся к следующей игре. Что у вас было на душе после такой развязки? Расстройство после поражения. Это рабочий процесс. Мы не проиграли серию. Как уже сказал, будем искать пути к победе», — приводит пресс-служба московского клуба слова Кудашова.

«Динамо» уступает в серии до четырех побед 0-2. Следующий матч между командами пройдет 20 марта в Челябинске. Начало — в 17.00 по московскому времени.