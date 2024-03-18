Защитник московского «Динамо» Пыленков: «Не опускаем руки, все только начинается»
Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков прокомментировал итог второго матча четвертьфинала Кубка Гагарина против челябинского «Трактора» (4:5 ОТ, 0-2).
— Чуть-чуть нам не повезло, в начале овертайма у нас был голевой момент очень хороший, забивай мы его, выиграли бы игру и счет в серии был бы 1-1. А так 0-2, но мы не опускаем руки, все только начинается.
— Когда отбились «3 на 5» в овертайме не потеряли концентрацию?
— Сложно сейчас сказать, надо разобрать этот момент, чтобы такого больше не повторилось, и идти дальше.
— Чего не хватает команде?
— Надо добавить в реализации моментов и самоотдаче.
— Что можно вынести положительного из этих двух матчей?
— Не могу сказать, что можно вынести. Главное, что мы едем побеждать, надо выиграть 4 игры.
— Как «Динамо» переворачивать эту серию?
— Победить в четырех матчах.
— Сегодня были настоящие качели. «Динамо» постоянно догоняло, не хватает одного шага. Как чувствуется такая игра?
— Первые два периода у нас не заладились. Перед третьим поговорили в раздевалке и вышли совершенно другой командой, забили два гола. В овертайме не повезло.
«Динамо» уступает в серии до четырех побед 0-2. Следующий матч между командами пройдет 20 марта в Челябинске.
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|Сал. Юлаев
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|21
|47
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
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|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 1
|0 - 1
|
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
1 - 0
|1 - 0
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 2
|0 - 2
|
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
0 - 2
|0 - 2
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|18.03
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|0 : 7
|18.03
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|4 : 5 ОТ