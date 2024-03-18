Защитник московского «Динамо» Пыленков: «Не опускаем руки, все только начинается»

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков прокомментировал итог второго матча четвертьфинала Кубка Гагарина против челябинского «Трактора» (4:5 ОТ, 0-2).

— Чуть-чуть нам не повезло, в начале овертайма у нас был голевой момент очень хороший, забивай мы его, выиграли бы игру и счет в серии был бы 1-1. А так 0-2, но мы не опускаем руки, все только начинается.

— Когда отбились «3 на 5» в овертайме не потеряли концентрацию?

— Сложно сейчас сказать, надо разобрать этот момент, чтобы такого больше не повторилось, и идти дальше.

— Чего не хватает команде?

— Надо добавить в реализации моментов и самоотдаче.

— Что можно вынести положительного из этих двух матчей?

— Не могу сказать, что можно вынести. Главное, что мы едем побеждать, надо выиграть 4 игры.

— Как «Динамо» переворачивать эту серию?

— Победить в четырех матчах.

— Сегодня были настоящие качели. «Динамо» постоянно догоняло, не хватает одного шага. Как чувствуется такая игра?

— Первые два периода у нас не заладились. Перед третьим поговорили в раздевалке и вышли совершенно другой командой, забили два гола. В овертайме не повезло.

«Динамо» уступает в серии до четырех побед 0-2. Следующий матч между командами пройдет 20 марта в Челябинске.