«Северсталь» сыграет против московского «Динамо» в четвертом матче серии Кубка Гагарина

Во вторник, 6 марта, «Северсталь» на своем льду примет московское «Динамо» в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

«Северсталь» ведет в серии 2-1. Череповчане выиграли две первые встречи (6:3, 4:3), а затем уступили в третьем матче со счетом 1:3.

Следить за матчем «Северсталь» — «Динамо» Москва вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

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