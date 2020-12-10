Бывший нападающий московского «Динамо» Максим Пестушко в интервью «СЭ» рассказал о том, как проходили сборы в команде при главном тренере Олеге Знарке и «Авангарда».

— Я всегда подхожу к сборам в полной готовности, но такого, как в Пинске, у меня никогда не было. Две недели были очень тяжелыми, а потом на протяжении месяца было по одной тренировке в день. Потом Знарок уже вроде сказал кому-то, для чего он делает — это проверка характера игроков. Сразу видно, кто начинает ныть: «У меня нога болит, можно сяду велосипед покручу?». Как правило, через пару месяцев их не было в команде.

— Говорят, что условия были жуткими. Кто-то даже еду с собой брал.

— Юра Бабенко с Саней Еременко ехали на машине из дома с полным багажником, даже подушки брали. Я в первый год не знал, к чему готовиться. Кровати панцирные, матрасы, на которых уже человек семь умерло (смеется). Тараканы по стенам. Это было общежитие для студентов, и когда они летом уезжали на каникулы, приезжали мы.

— Не спрашивали, как Знарок нашел это место?

— До сих пор интересно. Если бы довелось сейчас встретиться, я бы спросил. В плане тренировок было идеально. Все близко — стадион, ледовый дворец, тренажерный зал, бассейн. Вот в плане питания и жилья это был тяжелый случай, конечно.

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