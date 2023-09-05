Крикунов: «Хотим избавиться от двоевластия в «Динамо»

Бывший тренер сборной России, заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов, назначенный советником генерального директора московского «Динамо», в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своих целях в клубе.

— Ваш приход в «Динамо» может добавить единства и избавить клуб от двоевластия?

— Мы и хотим избавиться от этого. Чтобы весь клуб занялся результатом, а не внутренними разборками. Я знаю, как это сделать. Это вроде несложно, но в то же время сложно. Мы уже начали работу, у нас новый директор — Сергей Анатольевич Сушко. Он правильно понимает процессы.

— Что скажете о селекции «Динамо»?

— Когда я пришел, она уже закончилась. Алексей Сопин провел хорошую работу. Аккуратно, из расчета финансовых возможностей, вполне неплохо укомплектовал команду. Подписал Гусева и Ожиганова — это игроки, которые должны серьезно помочь «Динамо».

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