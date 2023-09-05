Крикунов сравнил игру «Торпедо» при Немировски и Ларионове

Бывший тренер сборной России, заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, как изменилась игра «Торпедо» с назначением Игоря Ларионова.

— Многих вдохновило «Торпедо» Игоря Ларионова. А вас?

— Тоже. Мне очень нравилось, как команда играла.

— В чем ее секрет?

— Они и раньше так играли, при Немировски. Теперь более ответственно отнеслись к некоторым игровым моментам. Но при Ларионове они еще добавили, некоторые хоккеисты повзрослели. Сыграли ответственнее и продуктивнее. С «Торпедо» — то легко играть, главное — не попадаться на их ловушки.

— Разве это не мнимое ощущение легкости?

— Конечно, легко. Помню, «Торпедо» с Немировски приехало в Екатеринбург. Мы разобрали их, закрыли индивидуально — и 0:4. Ничего не смогли сделать.

— Почему тогда у «Динамо» не получилось?

— Не знаю. Еще не спрашивал и не задумывался об этом.

— Хотелось бы, чтобы «Динамо» переняло стиль «Торпедо»?

— Любая команда не откажется хотя бы от частички такого стиля. Тому же «Ак Барсу» этого не хватило. Возможно, это появится сейчас. Потому что пришел Яшкин, есть Шипачев и Кагарлицкий. У меня эта тройка играла примерно так же, как молодые ребята «Торпедо».

— Но мы привыкли, что Кудашов — сторонник более схематичного хоккея, в котором больше порядка.

— Любой тренер прежде всего хочет выиграть. Отсюда и идут моменты, когда просишь действовать надежнее. Но игра должна быть игрой.

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