Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:15

Крикунов: «На время санкций нам надо отказаться от легионеров»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Владимир Крикунов.
Фото photo.khl.ru

Бывший тренер сборной России, заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, почему считает нужным отказаться от иностранных игроков в КХЛ на время санкций ИИХФ.

— Много разговоров об уровне мастерства в КХЛ. Какое ваше видение: оно падает, растет или остается неизменным?

— Мастерство падает не столько из-за того, что уезжают иностранцы, а из-за того, что команды меньше тренируются. Сейчас много игр. Представьте: шесть матчей через день! А когда тренироваться с таким графиком? Думаю, поэтому и падает уровень мастерства. Понятно, без лимита на иностранцев уровень был бы выше. Но главный момент — меньше тренировок. Представьте, сколько игрового времени получают хоккеисты! В первом звене — 20 минут, а в четвертом — восемь. Что ты наиграешь за восемь минут? А это все навыки! Откуда они появляются? Все только через работу и большое количество повторений.

— Вы не поддерживаете увеличение матчей в КХЛ?

— 56 матчей было бы оптимально. Чтобы оставалось время и на отдых, и на тренировки. Все-таки мы не НХЛ. Их лига собирает лучших хоккеистов со всего мира. Талантливые игроки варятся в одном котле — так растет их уровень. А у нас и так мало звезд. Я предлагал отказаться от легионеров, пока действуют санкции ИИХФ. Для чего? Чтобы молодые ребята больше тренировались и играли, тогда они бы быстро выросли. Это как раньше ввели лимит на иностранных вратарей. Все стали доверять и растить русских. А сейчас посмотрите, сколько наших вратарей играет в НХЛ.

— Без легионеров чемпионат станет менее интересным.

— Согласен. Я же не говорю, что нужно совсем играть без иностранцев. Только на период санкций. За это время наши молодые пацаны серьезно бы выросли. Талантов много, но им надо играть. И, повторюсь, в мое время мы тренировались намного больше. Сейчас новая мода — меньше работать. Но все навыки надо наработать.

Полностью интервью Крикунова читайте на сайте «СЭ»

КХЛ
НХЛ
Владимир Крикунов
1
1
Читайте также
Касаткина проиграла Соболенко в 1/8 финала US Open
КХЛ внесла изменения в регламент после дисквалификации вратаря ЦСКА Федотова
В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА над Крымом
Пленные ВСУ рассказали про «дружественный» огонь из-за оставленных под Херсоном позиций
Учитель в ЛНР стал свидетелем убийств военных ВСУ сослуживцами
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Трактора» Сошников: «Обидно, что вели у «Ак Барса» со счетом 3:1, но допустили ошибки»

Крикунов: «В Высшей лиге СССР было всего девять команд, но мы обыгрывали НХЛ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Куньлунь 2 2 0 4
2 СКА 2 2 0 4
3 Динамо Мн 2 2 0 4
4 Торпедо 1 1 0 2
5 Северсталь 2 1 1 2
6 Спартак 2 1 1 2
7 Динамо 2 1 1 2
8 ЦСКА 2 1 1 2
9 Локомотив 1 0 1 0
10 Сочи 2 0 2 0
11 Витязь 2 0 2 0
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 2 2 0 4
2 Автомобилист 2 2 0 4
3 Авангард 1 1 0 2
4 Амур 2 1 1 2
5 Сал. Юлаев 2 1 1 2
6 Трактор 2 1 1 2
7 Сибирь 2 1 1 2
8 Нефтехимик 1 0 1 1
9 Металлург Мг 1 0 1 1
10 Барыс 2 0 2 1
11 Адмирал 1 0 1 0
12 Лада 2 0 2 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
5.09 19:30
ЦСКА – Металлург Мг
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости