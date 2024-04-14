Крикунов: «Давно предлагаю клубам КХЛ играть без легионеров пока мы под санкциям»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов рассказал, что бы изменил в регламенте КХЛ.

«Я уже давно предлагаю, наверное, второй год, что пока мы находимся под санкциями, играть без легионеров. Но уже, к сожалению, так не сделают», — приводит слова Крикунова Legalbet.

10 апреля ФХР заявила, что приняла решение рассмотреть возможность возвращения лимита на легионеров (пять хоккеистов, в том числе не более одного вратаря) сроком на один год — сезон-2024/25.